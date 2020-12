Milano capitale d’Europa: nessuno corre come Milan e Inter | Serie A News

Milan e Inter volano: Scudetto a Milano dopo dieci anni?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte sono le protagoniste dell’approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Questo perché le due squadre di Milano, finora, sono coloro che comandano il campionato di Serie A 2020-2021.

Capolista il Diavolo con 34 punti; inseguitrice il Biscione, con 33. Nei Top 5 campionati europei, nessuna città è come Milano. Milan e Inter, infatti, sommano 67 punti, davanti a Madrid, con i 64 punti di Atlético e Real, poi Liverpool, con i 60 punti messi insieme da ‘Reds‘ ed Everton e infine Manchester, con i 53 punti della coppia City – United.

Allargando, poi, il discorso all’anno solare 2020 in Serie A, vediamo come siano proprio Milan e Inter, ancora una volta, a guidare la graduatoria generale degli ultimi dodici mesi. 79 punti totali per il Milan di Pioli, 73 per l’Inter di Conte. Sono passati esattamente dieci anni, stagione 2010-2011, da quando Milano, con Milan primo ed Inter seconda, non dominava il torneo.

Poi, l’egemonia della Juventus che, adesso, una delle due milanesi vorrebbe spezzare riportando lo Scudetto all’ombra della Madonnina. Pioli e Conte hanno trovato l’equilibrio nelle loro squadre: +16 la differenza reti dei rossoneri, + 17 quella dei nerazzurri. Proiettando i punti raccolti finora fino a fine stagione, Milan ed Inter chiuderebbero il torneo con 90-92 punti.

E, a quelle altezze, il campionato si è sempre vinto. I simboli delle due squadre di Milano, come noto, sono Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku, che con 10 ed 11 gol in campionato sono secondi soltanto a Cristiano Ronaldo (12). Ma dietro di loro c’è molto altro. Il Diavolo ha Theo Hernández e l’Inter ha Achraf Hakimi, padroni incontrastati delle fasce di ‘San Siro‘.

Poi ci sono, per esempio, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, e tanti altri forti calciatori su ambedue le sponde dei Navigli. Oltre che la voglia matta dei due allenatori di vincere il titolo. Pioli per la prima volta, Conte quale coronamento della 'mission' affidatagli l'anno scorso.