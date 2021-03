Milanello: oggi Pioli allenerà solo sette giocatori del Milan

Stefano Pioli avrà a disposizione soltanto pochissimi elementi del Milan nel centro sportivo rossonero di Milanello. Ecco di chi si tratta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli ricominci oggi, domenica 28 marzo, la sua preparazione, nel centro sportivo di Milanello , in vista delle ultime dieci giornate di Serie A . Si entra nella fase decisiva della stagione, quella che dirà se i rossoneri potranno tornare in Champions League dopo tanti anni di assenza.

Quest'ultimo era in Slovenia con l'Italia Under 21 per i Campionati Europei di categoria ma, avendo rimediato una squalifica di tre giornate per un'espulsione diretta contro la Repubblica Ceca, ha anticipato il suo rientro a Milanello. Pioli dovrà attendere qualche altro giorno per accogliere gli altri 13 giocatori in giro per il mondo per gli impegni con i rispettivi Paesi.