Milan, Walker e un bonus particolare. Le parole di Guardiola…

Kyle Walker nella trattativa con il Milan, riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe chiesto di avere un premio per la vittoria di questa edizione della Champions League. Da ieri, il terzino inglese è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto per 5 milioni. Guadagnerà 4,5 milioni a stagione. Ieri è passato anche a Milanello, però non si è allenato: ha conosciuto i compagni, ha visto i campi. Walker domani è atteso allo stadio per la partita, poi tornerà in Inghilterra rapidamente. Martedì sarà in Italia anche se, ovviamente, non potrà giocare a Zagabria in Champions. Debutterà nel derby contro l'Inter, domenica 2 febbraio.