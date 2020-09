Milan-Vicenza 5-1: Pioli sorride in vista dell’Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca una settimana circa dall’esordio ufficiale nella stagione 2020-2021. Come noto sarà Shamrock Rovers-Milan a Dublino (Irlanda) per il secondo turno preliminare di Europa League. Intanto, però, i rossoneri di Stefano Pioli possono sorridere.

Milan-Vicenza, ‘manita’ a Milanello

Ieri, infatti, a Milanello, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Milan-Vicenza, amichevole contro la compagine biancorossa neo-promossa in Serie B, è terminata 5-1 per il Diavolo. Il tecnico rossonero ha potuto trarre delle buone indicazioni dai suoi ragazzi, orfani di Zlatan Ibrahimović tenuto a riposo.

Milan-Vicenza primo tempo: Castillejo e Colombo in rete

Davanti ai Presidenti delle due squadre, entrambi vicentini, Paolo Scaroni e Renzo Rosso (che è anche tifoso del Milan), ed alla dirigenza milanista al gran completo, il Milan ha chiuso subito la pratica nei primi 45′, andando in gol due volte con Samu Castillejo e con Lorenzo Colombo, autore di un altro bel gol.

Milan-Vicenza secondo tempo: acuti di Brahim Díaz e Stanga

Colombo si sta candidando, a suon di belle prestazioni, al ruolo di vice Ibra. Nella ripresa, poi, è arrivata anche la prima rete di Brahim Díaz in maglia rossonera, sebbene in una gara non ufficiale, e quella di Luca Stanga che ha chiuso il match. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI COLOMBO >>>