Milan, Okafor ecco la tua opportunità: spazio col Verona o Cagliari

Milan, Okafor vuole spazio

Il Milan, continua il quotidiano, ha seguito a lungo Okafor, in particolare dopo averne ammirato le qualità nella sfida del girone di Champions della passata stagione, quando segnò l’1-1 a Salisburgo. Considerate le sue caratteristiche e la volontà di prendere un centravanti al posto di Origi da alternare a Giroud, sembrava non esserci posto per lui in questo Milan, ma dopo il “no” di Thuram, Furlani, Moncada e D’Ottavio, hanno investito circa 14 milioni. La sua preparazione è iniziata leggermente in ritardo per un problema fisico che si è portato dietro da Salisburgo. Finora Pioli lo ha messo in campo per pochi minuti: in queste due partite dovrà farsi valere, da punta o esterno. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>