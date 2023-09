Milan-Verona, la moviola di Gazzetta: “Ci poteva stare il rigore su Loftus”

Milan-Verona, la moviola

"La dinamica calcistica ha le proprie regole: se colpisci con una ancata un giocatore fermo, non cade; se lo colpisci in corsa, nemmeno parallela, impattando la gamba d’appoggio, allora è destabilizzante. Il tutto per descrivere i dubbi che lascia il contatto Hien-Loftus Cheek al 25’ s.t.: appena entrato in area, il milanista viene tamponato sulla gamba alta sinistra dal difendente veronese, Maresca decide che è (perché lo è) valutazione da campo, il contatto è ruvido e blocca la corsa del milanista. Il rigore ci sarebbe potuto stare". Sul gol del Milan: "Regolare l’1-0 di Leao (Dawidowicz lo tiene in gioco)". Sui gialli: "Corretti i gialli a Faraoni, Bonazzoli, Musah e Pulisic. Manca forse quello a Duda su Leao. Il Milan ha chiesto “braccio” in area di Faraoni su pallone profondo di Giroud: le riprese non chiariscono". LEGGI ANCHE: Milan-Verona, il parere di Franco Ordine su Sportiello e gli infortuni