Milan-Verona, tre punti d’oro: ci sono ancora le scorie del derby?

Tre punti contro il Verona, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, utili per trascorrere una notte in testa alla classifica, aspettando che l’Inter giochi. Il bel gol di Leao, a spazzare via l’obbrobrio del colpo di tacco insensato contro il Newcastle. Le buone notizie, secondo la rosea, finiscono qui.