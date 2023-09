Milan-Verona, aia Krunic: problema al flessore da verificare

Il Milan ha vinto per 1-0 contro il Verona. Non la più bella delle partite per i rossoneri che sono riusciti a battere gli scaligeri grazie a uno spunto di Leao. Non solo i tre punti: il Diavolo dovrà guardarsi dietro per via di alcuni infortuni che potrebbero essere anche importanti. Ne parla oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.