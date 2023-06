Milan-Verona: Ibrahimovic, ultimo ballo senza pallone | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, non sarà in campo per Milan-Verona. Al termine del match, però, riceverà il saluto della sua gente

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, nel giorno di Milan-Verona, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, classe 1981, ha provato a rientrare in tempo per l'ultima giornata di campionato, ma non ce l'ha fatta. Gli infortuni, dunque, non gli permetteranno di salutare la sua gente da calciatore.

Milan-Verona, infatti, sarà 'the last dance', l'ultimo ballo in rossonero per il bomber di Malmö. Il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato e, al termine del match contro gli scaligeri, 70mila tifosi milanisti potranno tributare cori e dichiarazioni d'amore nei confronti del totem scandinavo.