Milan, Angioni: “Brutti i cori dei tifosi del Verona nel minuto di silenzio”

"Non è stato bello sentire i cori degli ultrà del Verona durante il minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e della bandiera rossonera Giovanni Lodetti. Qualche centinaio di incivili e irrispettosi che ieri pomeriggio ha pensato bene di prendersi la scena incitando la propria squadra nel silenzio di San Siro. Per fortuna quei "tifosi" sono stati subito sommersi dai fischi della curva milanista e poi dagli applausi degli altri 70mila spettatori, spinti dai giocatori delle due squadre schierati a metà campo. ... forse è davvero arrivato il momento di punire chi allo stadio si sente libero di fare quello che vuole perché tanto sa che bene o male la può scampare sempre. Nel terzo anello, sopra la Curva Nord del Meazza, c'erano circa 700 tifosi gialloblù. Non sono pochi ma nemmeno troppi. Magari utilizzando le immagini video delle forze dell'ordine e spulciando i nomi di chi ha acquistato i biglietti per il match di San Siro si potrebbe provare a individuare tutti gli urlatori da strapazzo di questo pomeriggio milanese. Non farli entrare allo stadio sarebbe la risposta giusta...".