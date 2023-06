Milan, Leao inarrestabile: doppietta e Verona costretto allo spareggio

Due gol per Rafael Leao in Milan-Verona: sono 15 le sue reti totali in campionato, nuovo record. Hellas, adesso sfida secca contro lo Spezia

Rafael Leao mattatore assoluto di Milan-Verona , partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023 vinta per 3-1 dai rossoneri con una doppietta dell'attaccante portoghese nel finale ( 85' e 92' ). In una serata caratterizzata dall'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic , c'è stato pochissimo Hellas Verona - che avrebbe dovuto cogliere punti importanti per salvarsi -: quando gli scaligeri hanno provato ad alzare la pressione per osare un po' di più, sono rimasti ustionati dalle fiammate di Leao.

Milan-Verona, partita decisa da un super Leao

Per tutto il primo tempo di Milan-Verona, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si è giocato in una sola metà campo, quella dei veneti. Verona asserragliato in difesa di un pareggio per niente utile, visto che lo Spezia stava vincendo allo stadio 'Olimpico' contro la Roma, e incapace di ripartire. Il Milan, che non lottava per niente se non per il post-partita dedicato a Zlatan, ha preso dunque il comando del match.