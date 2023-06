Calciomercato Milan – Ag. Gundogan: “Rinnova o va via? Vi dico che …”

Si è parlato molto, in questi giorni, di Ilkay Gundogan come obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Il centrocampista tedesco, classe 1990, è infatti in scadenza di contratto con il Manchester City ed alcune fonti, addirittura, parlano di 'trattativa avanzata' tra il club di Via Aldo Rossi e l'ex Borussia Dortmund.