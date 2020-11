Milan-Verona 2-2, la moviola: giusto annullare i due gol rossoneri

Milan-Verona 2-2: la moviola de ‘La Gazzetta dello Sport’

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha analizzato ai raggi X la prestazione di Marco Guida, direttore di gara di Torre Annunziata (NA), in occasione di Milan-Verona 2-2 di ieri sera a San Siro. Questa la moviola del match di Serie A dei rossoneri di Stefano Pioli.

Al 33′ ammonisce Federico Ceccherini che incrocia Alexis Saelemaekers e lo atterra sulla sua corsa. Ma il primo, vero, grande episodio dove Guida è costretto ad intervenire in Milan-Verona è al 51′. Il fantasista rossonero Hakan Çalhanoglu trova il gol, ma sia il primo assistente Valentino Fiorito sia il V.A.R., dopo aver tracciato le linee, annullano giustamente per fuorigioco.

Al 54′, sembra eccessiva l’ammonizione rifilata da Guida ad Ismaël Bennacer, che sbraccia su Ivan Ilić: dai replay non sembra esserci nulla di volontario. Al 65′, Guida non ha dubbi: è rigore solare per il Milan per il fallo, in area di rigore, di Matteo Lovato su Franck Kessié.

Al 79′, invece, l’arbitro non fischia fallo di Mattia Zaccagni su Davide Calabria, ma subito dopo fischia quello di Bennacer sullo stesso Zaccagni. Al 90′ Calabria segna il gol del 2-2, il Verona insorge e Adrien Tameze prende un cartellino giallo. Poi, però, Paolo Valeri, dal V.A.R., richiama Guida e questi va al monitor.

C’è un fallo di mano, infatti, di Zlatan Ibrahimović ed il gol viene giustamente annullato. La ‘rosea‘, infatti, ha ricordato come qualsiasi mano, volontario o meno, che procede una rete nella sua immediatezza, fa invalidare il gol. Questo recitano i regolamenti. MILAN-VERONA, LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>