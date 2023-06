Milan-Verona, il ricordo del 1973: il dispiacere può essere restituito

La 'fatal Verona', un ricordo nero per tutti i tifosi del Milan . Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di una possibile rivalsa per i rossoneri, con l'Hellas che si gioca la permanenza in Serie A.

Milan, possibile rivalsa contro il Verona

Cinquant'anni fa - anno 1973 - , si legge, si consumava un finale di campionato tremendo per il Milan, con lo scudetto perso in trasferta contro il Verona. Qualcosa che venne replicato nel '90, al punto di etichettare l'incubo ribattezzandolo "fatal Verona". Morale: adesso il dispiacere può essere restituito, perché l'Hellas arriverà a San Siro pericolante e nella necessaria condizione di fare punti per evitare lo spareggio con lo Spezia oppure (nel peggiore dei casi) finire direttamente in B. Storia di una rivalità prolungata nel tempo, allora, mentre il 2018 segnava la retrocessione del Verona (con due giornate di anticipo, quella volta) proprio nella partita in casa del Milan.