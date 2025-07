"Sostituire Reijnders, questo era il problema principale. L’olandese è stato per distacco il miglior milanista delle ultime due annate, un centrocampista totale". Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto un lungo pezzo sul Milan. Il punto su Reijnders, Jashari ed Estupinan: "La combo Modric-Jashari colmerà la voragine aperta dall’addio di Reijnders. Modric ha quasi 40 anni, ma il Milan avrà soltanto il campionato, e in Serie A il fenomeno croato ex Real Madrid può scavare abissi di differenze. Il genio non si disperde mai, neppure a quarant’anni".