"Il Milan insiste per Rasmus Hojlund e forse riuscirà a convincere il danese. Hojlund è una soluzione buona". Sebastiano Vernazza, giornalista, ha parlato del Milan, di Hojlund e del calciomercato rossonero. Ecco un estratto del suo editoriale per 'La Gazzetta dello Sport': "È un centravanti ancora giovane ed è motivato. Verrebbe al Milan in prestito per convincere lo United a riconcedergli una chance. Si creerebbe una sana concorrenza con Santiago Gimenez, l’attuale numero 9 di Massimiliano Allegri".