Serve altro? "Un altro “stopper”, magari di prospettiva, sarebbe utile. Il Milan si annuncia come una formazione elastica e ripartente, adatta a misurarsi con avversari votati all’offensiva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
"Il Milan insiste per Rasmus Hojlund e forse riuscirà a convincere il danese. Hojlund è una soluzione buona". Sebastiano Vernazza, giornalista, ha parlato del Milan, di Hojlund e del calciomercato rossonero. Ecco un estratto del suo editoriale per 'La Gazzetta dello Sport': "È un centravanti ancora giovane ed è motivato. Verrebbe al Milan in prestito per convincere lo United a riconcedergli una chance. Si creerebbe una sana concorrenza con Santiago Gimenez, l’attuale numero 9 di Massimiliano Allegri".
Il parere su De Winter: "Il mercato rossonero potrebbe considerarsi finito? In teoria sì, nella pratica si vedrà. Koni De Winter ha tappato il buco difensivo creato dalla cessione di Malick Thiaw al Newcastle, ma abbiamo qualche dubbio che l’ex Genoa basti".
Serve altro? "Un altro “stopper”, magari di prospettiva, sarebbe utile. Il Milan si annuncia come una formazione elastica e ripartente, adatta a misurarsi con avversari votati all’offensiva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA