Milan, Vernazza: “Vlahovic è un’affare complicato, ma necessario a tutti”

Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', parla del Milan e in su Santiago Gimenez e Dusan Vlahovic. Ecco un estratto

"Non abbiamo nulla contro Santiago Gimenez. Anzi, ci dispiacerebbe se il Milan se ne privasse". Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', parla del Milan e in su Santiago Gimenez e Dusan Vlahovic. Ecco un estratto della sua lunga analisi: "Non è un centravanti d’area, ama svariare, ma neppure Dusan Vlahovic, oggi il primo obiettivo, è un rapace dei 16 metri. Il serbo si nutre di profondità e di spazi da riempire. Ci spingiamo oltre e diciamo che i due, sotto certi aspetti, potrebbero giocare assieme".