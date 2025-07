Quella di Ardon Jasharista diventando una vera e propria telenovela per il Milan, che sembra essere costretto ad accettare le condizioni imposte dal Club Brugge. L'ultima offerta presentata, infatti, non sarebbe abbastanza elevata da accontentare la società belga, che non scende dalla richiesta iniziale che sarebbe di 40 milioni. Nelle ultime ore sono giunte alcune novità in merito a questo e anche alle possibili clausole da inserire nel contratto in caso di eventuale trasferimento.