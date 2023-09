Milan, Vergine in arrivo per il settore giovanile | NEWS

Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan ha chiuso per l'arrivo di Vincenzo Vergine: si occuperà del settore giovanile

Il Milan è pronto a concludere una trattativa per un 'rinforzo' importante per il suo settore giovanile. Dopo mesi di trattative, infatti, il club di Via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo definitivo per affidare l'intero comparto a Vincenzo Vergine. Come riporta Tuttosport, la crescita del settore giovanile è uno dei principali obiettivi della riorganizzazione dell’area sportiva di un qualsiasi club di calcio. Vergine è sempre stato uomo e braccio destro di Pantaleo Corvino: nato a San Donaci, in provincia di Brindisi, nel 1968, è stato responsabile di tutte le squadre giovanili del Lecce dal 1998 al 2006. Dalla stagione 2006-07, Corvino lo porta alla Fiorentina, prima come supervisore e poi come responsabile del vivaio fino alla fine del 2019. Vergine ha fatto crescere e poi lanciato talenti come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Nel 2021 la Roma, dove ha ottenuto sei titoli nazionali giovanili. LEGGI ANCHE: Milan, che errore sul calciomercato! Ora Giroud è solo