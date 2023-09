Milan, ufficiale Vergine: obiettivo blindare il talento Camarda

La Gazzetta dello Sport riporta la news ufficiale: Vincenzo Vergine è il nuovo responsabile del settore giovanile del Milan. Con la Roma, in particolare, ha vinto sei trofei. La sfida per lui sarà mettere una marcia superiore al settore giovanile del Milan. Vergine è noto soprattutto per le qualità da grande organizzatore e lavorerà sia a Milanello, dove si allena la Primavera di Abate, sia al Vismara, centro sportivo rossonero. Il primo annuncio della sua era potrebbe essere il nuovo contratto di Lapo Nava, quarto portiere della prima squadra.