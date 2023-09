Milan, Loftus-Cheek: “Newcastle? Usciamo delusi. Sto bene. Tifosi fantastici”

Se sarà disponibile per il Verona: "È la prima volta che giochiamo una partita infrasettimanale ed è normale a volte avvertire un po' di fatica, le partite sono molto intense. Ma ripeto, a inizio stagione è normale, era soltanto fatica. Mi sento bene e mi sto riprendendo per essere pronto per la prossima partita".

Sulla situazione dopo il derby: "Non era il risultato che volevamo e nel calcio può succedere, non si può vincere ogni partita. Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto ma abbiamo guardato subito avanti per affrontare un'altra partita importante, quella con il Newcastle. Lo spirito è sempre lo stesso, abbiamo giocato in Champions e i tifosi sono stati fantastici. È incredibile avere un tifo del genere nonostante un risultato così brutto in campionato, loro hanno continuato a sostenerci e questo ci permette di andare avanti".

Sull'evento Off-White: "È incredibile, mi guardo intorno e ancora resto stupito dalla grandezza dello stadio, dalla sua storia. Guardo tutto questo, penso che posso giocare qui ogni settimana e solo Dio sa per quanto, quindi sono davvero felice di tutto ciò. Questo sembra davvero un bell'evento, non vedo l'ora di parlare con un po' di persone e dunque sì, sono emozionato".

