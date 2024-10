Caso ultras Milan: il rapporto tra Lucci e Fedez, tra pestaggi e minacce

Lucci è anche coinvolto nel pestaggio di Iovino. Gli aggressori avrebbero minacciato la vittima dicendo: "Devi chiedere scusa, noi torniamo e ti ficchiamo una pallottola in testa". Un incontro tra Lucci e il capitano del Milan, è stato registrato nel febbraio 2023, ma non è stato chiarito il contenuto. LEGGI ANCHE: Milan, le mosse di Fonseca, Gabbia e non solo. Parla Adani