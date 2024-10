Milan-Udinese: recuperato un giocatore importante dei bianconeri

In controtendenza, le notizie su Alexis Sanchez non sono positive: il cileno, ancora alle prese con un infortunio al polpaccio, difficilmente sarà convocato per il match contro il Milan, ma potrebbe rientrare per la sfida con il Cagliari il 25 ottobre. Anche il difensore Kristensen e il centrocampista Martin Payero sono in fase di recupero e potrebbero tornare presto a disposizione.