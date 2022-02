Milan-Udinese, Giroud è in cerca del riscatto | Serie A News

Olivier Giroud, titolare questo pomeriggio in Milan-Udinese, vuole tornare al gol a 'San Siro'. Laddove ha quasi sempre segnato in stagione

Daniele Triolo

Olivier Giroud, attaccante rossonero, partirà ancora titolare in occasione di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma alle ore 18:45 a 'San Siro'. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Questo perché Zlatan Ibrahimović, come noto, è ancora fuori causa e, pertanto, toccherà ancora a Giroud fungere da punto di riferimento offensivo del 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

L'attaccante francese, classe 1986, tra le mura amiche di 'San Siro' è una sentenza: ha segnato, infatti, 10 gol in stagione tra Serie A e Coppa Italia e li ha fatti tutti in casa. Fa eccezione la doppietta nel derby che, statisticamente, ha visto il Diavolo giocare in casa dell'Inter. Il nativo di Chambéry è alla ricerca del riscatto, dopo l'ultima, opaca prestazione offerta in casa della Salernitana nello scorso weekend.

Giroud, quindi, titolare in Milan-Udinese e panchina per Ante Rebić. Curiosità: il croato partì dalla panchina in un Milan-Udinese anche nel gennaio 2020, quando, poi, decise il match (risultato finale 3-2) subentrando nella ripresa. Per il resto, tutto confermato in casa rossonera: difesa titolare, a centrocampo tornerà Franck Kessié al posto dello squalificato Ismaël Bennacer, sulla trequarti ancora fiducia a Junior Messias, Brahim Díaz e Rafael Leão. Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>

