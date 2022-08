Milan-Udinese, Giroud da valutare. Messias completamente recuperato

Il 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina ha cominciato a tirare le prime somme in vista di Milan-Udinese , esordio del Diavolo con lo Scudetto sul petto nella Serie A 2022-2023 . La partita, come noto, è in programma sabato 13 agosto , alle ore 18:30 , a 'San Siro'.

Più probabile, invece, che sia in campo per Atalanta-Milan di domenica 21 agosto. Al posto di Tonali, mister Stefano Pioli dovrebbe far spazio in mediana a Rade Krunić, che è in vantaggio su Tommaso Pobega per affiancare Ismaël Bennacer. In attacco, invece, completamente recuperato Junior Messias, che aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia nell'amichevole di Vicenza.