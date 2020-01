Milan-Udinese 3-2: la vittoria a San Siro mancava dal 31 ottobre

NEWS MILAN – Finalmente 3 punti a ‘San Siro‘. Come ricordato, infatti, dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, con il 3-2 conquistato, all’ultimo respiro, in occasione di Milan-Udinese di ieri pomeriggio, il Diavolo ha cancellato il 17° posto in classifica nelle partite giocate in casa durante la stagione in Serie A.

Fino a ieri, infatti, il Milan aveva vinto appena 2 gare a ‘San Siro‘ in campionato, il 31 agosto 2019 contro il Brescia e il 31 ottobre 2019 contro la Spal, entrambe per 1-0, firmate da Hakan Çalhanoglu la prima e da Jesús Suso la seconda, segnando, in totale (su 10 partite), appena 7 reti.

Contro i friulani, bottino pieno e 3 reti realizzate: mica male. Erano arrivati, prima di Milan-Udinese, 4 pareggi (2-2 contro il Lecce, 1-1 contro il Napoli, doppio 0-0 contro Sassuolo e Sampdoria) e 3 sconfitte (0-2 contro l’Inter, 1-3 contro la Fiorentina, 1-2 contro la Lazio). Per il tecnico rossonero, Stefano Pioli, poi, c’è da conteggiare un’altra, singolare statistica … continua a leggere >>>

