NEWS MILAN – Dopo 14 partite sulla panchina del Milan, Stefano Pioli ha ottenuto ieri la sua prima vittoria in rimonta, 3-2 contro l’Udinese dopo essere andato sotto 1-0. E’ la seconda in questa stagione, dopo il successo ottenuto dall’allora squadra di Marco Giampaolo a Marassi contro il Genoa per 2-1. Curiosità, quella vittoria non gli bastò per salvare la panchina dall’esonero.

