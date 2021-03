Milan-Udinese 1-1: Calabria e Kessié fanno autocritica | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: il commento di Calabria e Kessié

Davide Calabria e Franck Kessié, al termine di Milan-Udinese 1-1 a ‘San Siro‘, sono intervenuti per spiegare cosa non sta andando bene, in questo momento, in casa rossonera. Il 2021 del Diavolo, infatti, non riesce proprio a decollare ed è a rischio, adesso, anche una qualificazione in Champions League che sembrava essere sicura.

Kessié, che ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘, ha sottolineato: “Volevamo i tre punti, quindi sono due punti persi. Dobbiamo alzare la testa anche se giochiamo tante partite – ha detto il centrocampista ivoriano, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola -. Contro l’Udinese non abbiamo fatto bene”.

Il numero 79 ha dunque incalzato: “Bisogna migliorare nella gestione della palla, dobbiamo tenere palla di più. Può capitare una partita così, ora rialziamo subito la testa perché si gioca tra tre giorni. L’obiettivo del Milan è andare in Champions: lottiamo fino alla fine. I rigori? Quando calcio ci sono due possibilità: non ho paura di niente, calcio per fare gol“.

Al termine di Milan-Udinese, più critico, se possibile, è stato Davide Calabria, subentrato a Pierre Kalulu al 63′, ai microfoni di ‘Milan TV‘. “È stata una partita difficile, ci è mancata brillantezza e qualità di manovra con loro che si sono chiusi. Oggi abbiamo fatto una partita sottotono. Sono stati due punti sprecati, ma è importante averla pareggiata all’ultimo”.

Così come riferito dal ‘CorSport‘, Calabria ha quindi concluso con un appello per i suoi compagni: “Dobbiamo guardarci in faccia e decidere cosa fare da grandi“. Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>