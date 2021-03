CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 4 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla della prova di fuga dell’Inter di Antonio Conte, stasera impegnata a Parma nel posticipo della 25^ giornata di Serie A. Uno ‘strappo’, in vetta alla classifica, possibile grazie al pareggio interno, 1-1, del Milan di Stefano Pioli contro l’Udinese di Luca Gotti, ad un passo dal colpaccio a ‘San Siro‘.

Soltanto un rigore di Franck Kessié al 97′ salva i rossoneri, falcidiati dalle troppe assenze. Si parla, poi, del pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Napoli al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e si ricorda Davide Astori a tre anni esatti dalla sua scomparsa.