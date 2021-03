Milan-Udinese, Gotti (Sky): “Abbiamo perso oltre il recupero, sono amareggiato”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Gotti a ‘Sky Sport’

Luca Gotti, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Gotti.

Sul rigore concesso: “Il tempo. So perfettamente che qualsiasi parola non cambia le cose. Lo scorso anno abbiamo perso nell’ultimo minuto di recupero, questa volta abbiamo preso gol dopo che è finito il recupero”.

Sul cambiamento della squadra: “Il percorso è virtuoso in relazione ai punti. Adesso stanno arrivando i punti con maggiore continuità sono fiero che veniamo a San Siro con la volontà di portare via i punti e non in gita. Ci prendiamo il punto importante ma abbiamo carezzato l’idea di portarne via tre”.

Sulla partita: “Ci sono partite e partite e momenti nelle singole partite. La fase difensiva è stata fatta bene ma eravamo imprecisi nel consolidare il possesso e negli spazi che si aprivano nel Milan c’era la possibilità di fare più male. Sappiamo come avremo potuto cambiare la partita, stava andando secondo i piani. A complicare le cose è stato l’infortunio di Pereyra, l’avrei voluto tenere per gestire la palla negli spazi”.

Sullo stato d’animo: “Sono amareggiato per il finale. Lo score positivo è dell’Udinese non di Gotti. La fase difensiva la facciamo tutti insieme ed essere in partita ci inorgoglisce”.

Su Davide Astori: “Ho avuto la fortuna di stare con lui a Cagliari. Lo ricordo con gioia, chi ha avuto la fortuna di condividere un pezzo di percorso con lui sa che stiamo parlando di una persona diversa, speciale”.

