Milan, allenamenti e prove: ecco le amichevoli coi nuovi

Oggi, come riporta Tuttosport, il Milan riparte con gli allenamenti. In campo coi compagni anche Musah e Chukwueze. In questi giorni si è allenato da solo, ma da oggi sia lui che Musah si inseriranno nel primo allenamento al completo di questo Milan. Che ha come prossimo impegno la sfida per sollevare il Trofeo Berlusconi contro il Monza, di martedì sera - mentre domani alle ore 14.30, sempre presso il centro sportivo di Milanello si terrà la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor. Prima della gara contro il Bologna, Pioli avrà davanti a sè quattro amichevoli, di cui una con il Monza. Queste due settimane, dunque, serviranno a conoscere bene anche Chukwueze, Okafor e Musah, gli unici giocatori a non essere utilizzati in USA per tre motivi differenti. Sono attesi i loro esordi contro il Monza, ma mister Pioli dovrà essere bravo a saper collaudare il tutto nella novità tattica del 4-3-3.