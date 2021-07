Milan, tutto il web incoraggia Gazidis: “Forza Ivan, guarisci presto!”

Tutto il web mostra affetto e vicinanza ad Ivan Gazidis: il dirigente del Milan è alle prese con un delicatissimo tumore alla gola

Come riportato da Tuttosport, nelle ore pomeridiane di ieri 20 luglio, le parole "Forza Ivan" sono andate in tendenze su Twitter. Tra i primi ad emettere una nota di sostegno, troviamo il gruppo che fa capo ai piccoli azionisti della società rossonera: "Apa Milan e Milanisti 1899 sono vicini all'amministratore delegato dell'AC Milan, Ivan Gazidis, in questo momento delicato della sua vita personale. Nella certezza che tutto si risolva per il meglio, gli augurano una pronta guarigione. Forza Ivan e forza Milan!".