Milan, Gazidis shock: “Ho un tumore alla gola. Ma ne verrò fuori”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha un carcinoma alla gola. L'annuncio ufficiale del club e le parole del dirigente rossonero

'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato come Gazidis si trovi da ieri a New York, negli U.S.A., in un centro specializzato per la cura dei carcinomi alla gola. Si tratterrà lì per ulteriori esami e per iniziare le cure. Tutto, per Gazidis, è successo in poco tempo. Da un check-up aziendale di routine, uno di quelli ai quali i dipendenti del Milan si sottopongono regolarmente, Gazidis ha scoperto la criticità. Ha svolto ulteriori esami all'Istituto Europeo Oncologico di Milano è lì il quadro è stato più chiaro.