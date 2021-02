Milan, troppi ‘meno’: è un 2021 da incubo | Serie A News

Milan, un inizio 2021 brutto. Ma non tutto è perduto

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli sottolineando come i rossoneri, in questa fase della stagione, stiano attraversando un periodo molto negativo. I risultati, in questo inizio di 2021, non arrivano come nella precedente annata. Ma è proprio nei momenti di difficoltà che deve emergere lo spessore tecnico ed umano di una squadra.

Il Milan ha perso, male (0-3) il derby di Milano ed è andato a -4 in classifica dall’Inter. Una sconfitta che, di fatto, ha certificato le grandi difficoltà del Milan in questo periodo. Nel girone d’andata, quando i rossoneri andavano sotto, riuscivano il più delle volte a recuperare il risultato, con pareggi o vittorie in rimonta. Ora, invece, al primo ostacolo, il Diavolo evapora ed incassa.

I punti ottenuti sono 10 in meno rispetto il girone d’andata (17 contro i 27 della prima parte di stagione), così come sono diminuiti anche i gol fatti (16 contro i 27 del periodo di paragone). Vero, l’obiettivo di questo Milan non era, non è, vincere a tutti i costi lo Scudetto. Ma è altrettanto vero di come la squadra necessiti di una reazione immediata se vuole tornare a macinare punti per garantirsi un posto nella prossima Champions League.

Serve reagire ad una fase di flessione più mentale che fisica. ‘Tuttosport‘ ha parlato di una ‘assuefazione da primato‘ che ha portato a prendere sotto gamba, per esempio, la partita di La Spezia. Il secondo campanello d’allarme era suonato nel pareggio incassato al 93′ in Europa League dalla Stella Rossa, a Belgrado. Nel derby, poi, la situazione è degenerata ed il Milan è crollato sotto i colpi di Lautaro Martínez e Romelu Lukaku.

In questo 2021, oltretutto, le sfide contro le big risultano indigeste ai rossoneri, k.o. e sempre in casa, contro Juventus (1-3), Atalanta (0-3), Inter (1-2 in Coppa Italia e 0-3 in Serie A). È ovvio che, per ripartire, servirà un'inversione di rotta. Sperando che, nel frattempo, i giocatori fuori condizione perché fuori a lungo per infortunio tornino in forma e quelli che hanno sempre giocato al loro posto non siano troppo stanchi per tirare la volata. C'è bisogno di tutti.