Milan, arriva Pulisic: ecco il trequartista ‘moderno’

C’era una volta il trequartista, scrive La Gazzetta dello Sport: era il fuoriclasse della squadra, quello che indossava la 10. Ma poi quel numero è come “scomparso”. Non improvvisamente, niente succede da un giorno all’altro. Una lenta dissolvenza in nero; la maglia è rimasta, la indossano ancora Messi, Neymar, Verratti, a volte Dybala, ma ha perso la sua sacralità. Il fuoriclasse, si legge, non è classificabile nel calcio moderno. Nel Milan questo ruolo lo potrebbe prendere l’americano Pulisic: trequartista moderno che può giocare dietro due punte, da 10 classico o da ala. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders bloccato, gli altri centrocampisti