Milan-Tottenham, notte importante: serve Rafael Leao

Milan-Tottenham, serve Rafa Leao

Oggi il Milan, si legge, vive un momento differente, la squadra non è alla fine di un ciclo, ma, dopo un mese difficile che ha messo fine ai sogni di gloria in campionato e nelle due coppe interne, sta ora provando a rialzare la testa per continuare il suo viaggio nell’Europa che conta, quest’anno e in futuro. Per far sì che il successo di venerdì con il Torino non resti un brodino caldo in un inverno fin qui gelido, c’è bisogno di una prestazione da vecchio Milan. Non quello che nel 2003 fa si avviava a vincere la prima Champions League dell'era ancelottiana, ma semplicemente quello che fino al 4 gennaio vincendo a Salerno stava cercando di tenere il passo del Napoli. Servirà una prova d’orgoglio e servirà il vero Leao. Un giocatore che sta mancando in questo momento. Milan-Tottenham, che sfida in attacco! Giroud contro Kane