Milan-Torino, Pellegrino e Musah a disposizione per sabato | Serie A News

I rossoneri sanno come tentare i giocatori sul mercato per poi portarli a Milano. il fascino seduttore della coppia Furlani-Moncada ha messo a segno un altro colpo importante. Stavolta ha deciso di migliorare la difesa con l'innesto di Marco Pellegrino. Il difensore argentino sarà già in gruppo per la partita contro il Torino dove si accomoderà in panchina. Sono in due i giocatori che si siederanno certamente in panchina: infatti Pellegrino e Musah aspetteranno il loro momento per aiutare i compagni al Milan.