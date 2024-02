Milan, Tomori e Kalulu prossimi al rientro: ecco la possibile data

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla degli infortuni del Milan . I rossoneri, infatti, hanno subito moltissimi stop nella prima parte della stagione, specialmente in difesa. Pioli ha da poco recuperato del tutto Malick Thiaw , ma all'appello mancano ancora Kalulu e Tomori . Quando potrebbero rientrare? Ecco la possibile data.

Milan, quando tornano Kalulu e Tomori?

Oggi, si legge, proseguirà il percorso che riporterà stabilmente in squadra Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, gli ultimi due grandi assenti nel reparto difensivo di Stefano Pioli che dovrà invece attendere ancora la prossima settimana per recuperare Calabria. Kalulu si era fatto male il 29 ottobre a Napoli: rottura completa del tendine retto femorale sinistro e successivo intervento il 2 novembre. Tomori invece si era dovuto fermare il 22 dicembre a Salerno per la lesione miotendinea del bicipite femorale destro. Kalulu e Tomori avranno bisogno di un periodo di tempo per ritrovare la condizione. Possibile la convocazione del francese per l'Atalanta, più probabile la chiamata di entrambi per la Lazio. LEGGI ANCHE: Milan, quali pericoli dai sorteggi di Europa League? Chi prendere e chi evitare