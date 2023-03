Milan, goditi l’exploit di Thiaw: ennesimo capolavoro di Maldini e Massara

Tra i tanti protagonisti positivi del Milan delle ultime settimane, che hanno permesso al Diavolo di qualificarsi ai quarti di Champions League, la sorpresa più piacevole è rappresentata da Malick Thiaw . Il tedesco, infatti, dopo un inizio in sordina in rossonero, si è definitivamente preso il Milan , guadagnandosi la piena fiducia del tecnico Stefano Pioli .

Come riferito dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, il teutonico ha mostrato grande sicurezza e personalità, annullando tanto all'andata quanto al ritorno Harry Kane . E pensare che prima di quella magica notte a San Siro Thiaw non aveva nemmeno mai esordito in Champions League. E ha comunque dimostrato la leadership di un veterano.

Milan, la piacevole scoperta Malick Thiaw

I meriti del suo exploit vanno dati in primis a Paolo Maldini e Frederic Massara. Come spesso avvenuto nel corso degli ultimi anni, la coppia di mercato del Milan ha pescato un giocatore poco noto e gli ha dato fiducia. E questa è stata ripagata in pieno. Così come è avvenuto con Stefano Pioli. Il tecnico del Diavolo ci ha messo qualche tempo per lanciare nella mischia l'ex Schalke 04, ha voluto aspettare il momento giusto, ma alla fine ha fatto la scelta più adeguata.