Milan, Thiaw è il futuro della difesa rossonera. Kjaer un po’ meno

Kjaer in calo: gioca sempre bene, ma l'età avanza ...

Thiaw, prelevato per 7 milioni di euro bonus inclusi dallo Schalke 04 nello scorso mercato estivo, è stato l'eccezione alla regola in una sessione di trattative che ha visto fallire tutti gli altri acquisti. Diverso, invece, per la 'rosea', il destino di Kjaer. Aveva rivendicato spazio tra Serie A e Champions League, lo ha ottenuto e ha sempre fornito ottime prove.