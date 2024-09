Milan, Ordine: “Due episodi da sottolineare. C’è anche il lavoro di Fonseca”

Leao lascia il rigore ad Abraham

"Secondo episodio sul finire del primo tempo quando l’arbitro, richiamato al Var, assegna il secondo rigore per il pestone ricevuto da Leao. È proprio lui, Rafa, a prendere il pallone e a consegnarlo ad Abraham. Cosa vuol dire? Che c’è già, intravista all’Olimpico in occasione del gol del 2 a 2, una perfetta sintonia tra l’inglese e il gruppo storico, in particolare con Leao, testimonianza pubblica e solenne di una volontà di costruire qualcosa di positivo e di liberarsi di veleni e critiche".