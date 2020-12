Milan, Theo Hernández si è acceso: reti pesanti | Serie A News

Milan, Theo Hernández è una forza della natura

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese del Milan, è una delle colonne della squadra di Stefano Pioli. Lo ha ribadito ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, ricordando come il Diavolo, senza l’ex Real Madrid, sia uscito soltanto con un pareggio dal campo del Genoa.

Theo Hernández, tra l’altro, mancherà anche in Benevento-Milan del prossimo 3 gennaio 2021. Pertanto, il Milan dovrà fare molta attenzione alla gara contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il numero 19 è elemento praticamente insostituibile nello scacchiere tattico di Pioli e, quando manca, si sente eccome.

Il mancino, che Didier Deschamps si ostina a non convocare in Nazionale, aveva iniziato la stagione un po’ in chiaroscuro. Non appena, poi, ha iniziato a carburare, non ce n’è stato più per nessuno. Ha segnato gol pesanti, in particolare tre nelle ultime tre uscite: una doppietta al Parma, una rete decisiva contro la Lazio. Gli ultimi due gol in pieno recupero, segno di un atteggiamento mentale da vincente.

In questo torneo di Serie A, ha concluso la 'rosea', Theo Hernández è stato il difensore ad aver tentato più conclusioni (19) e, con Achraf Hakimi dell'Inter, ad aver partecipato a più reti: 7, frutto di 4 gol e 3 assist (solo in campionato, 5 se si considera anche l'Europa League).