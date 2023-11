Milan, dov’è Theo Hernandez? Problemi col modulo e faccia a faccia con Pioli

'Tuttosport' in edicola questa mattina parla anche del Milan . Il quotidiano fa il punto sull'inizio stagionale dei rossoneri e in particolare sulle prestazioni di Theo Hernandez . Il terzino francese è stato spesso al centro delle critiche per delle partite non al top. Sembra essere il giocatore che più di tutti pare aver accusato di più il cambio di modulo e di richieste tecnico-tattiche varate da Stefano Pioli .

Milan, Theo Hernandez soffre il 4-3-3?

Il 4-3-3, si legge, ha tolto a Theo Hernandez quelle linee di corsa che, per uno come lui, sono fondamentali. Col 4-2-3-1 sono arrivati due assist, sia con il PSG che contro il Lecce. Questo non può essere un caso. Theo Hernandez, col Milan, ha messo in campo anche un poì di nervosismo: è il giocatore più ammonito del campionato. Come scrive il quotidiano, la partienza a rilento del terzino rossonero sono anche certificati dai dati.