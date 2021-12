Milan, Theo Hernández a forte rischio anche per la trasferta di Empoli

Theo Hernández, difensore del Milan, ha saltato il big match di ieri contro il Napoli e non sembra, ad oggi, recuperabile nemmeno per Empoli

Daniele Triolo

Come riferito da 'Tuttosport', il Milan oggi monitorerà anche le condizioni di Theo Hernández, terzino sinistro francese che ha saltato ieri la sfida di 'San Siro' poi persa 0-1 contro il Napoli. Inizialmente inserito nell'elenco dei convocati, Theo Hernández era stato rimandato poi a casa a qualche ora dalla partita per via di un nuovo innalzamento della febbre.

Sindrome influenzale che, tra l'altro, aveva impedito a Theo Hernández di allenarsi con il gruppo durante la settimana. Dunque, ad oggi, come sottolineato dal quotidiano torinese, l'ex Real Madrid è a forte rischio anche per la trasferta di Empoli, in programma mercoledì alle ore 20:45 al 'Castellani', che chiuderà il 2021 del Diavolo.

Non una buona notizia, di certo, per mister Stefano Pioli, che, nel reparto difensivo, è già alle prese con le assenze di Davide Calabria e Simon Kjær e, in attacco, con quelle di Ante Rebić, Rafael Leão e Pietro Pellegri.