Il 'CorSport' ha spiegato come l'idea del Milan sarebbe quella di affidare la scelta del prossimo allenatore (solo un miracolo sportivo potrebbe salvare la panchina di Sérgio Conceição ) e le mosse, in entrata e in uscita, del prossimo calciomercato estivo, proprio al D.S. che arriverà.

Nelle scorse ore, a Londra, il Milan ha incontrato per un colloquio Igli Tare, ex Lazio e Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham. A oggi, sembra favorito il primo. La decisione finale, però, per il 'Corriere dello Sport', arriverà questa settimana. Per programmare al meglio la prossima stagione, le tempistiche non devono assolutamente essere sbagliate. LEGGI ANCHE: Direttore sportivo Milan, Tare in pole: punterebbe su questo allenatore >>>