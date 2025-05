Milan, Tare cerca il nuovo allenatore: pressing su Italiano. Ma serve ...

Il Milan ha ufficializzato ieri Igli Tare come nuovo direttore sportivo: il manager è già al lavoro per trovare un nuovo allenatore che faccia al caso dei rossoneri per la prossima stagione. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Serve il tecnico giusto, in sostituzione di Sérgio Conceição (con il quale, comunque, Tare vorrà parlare), perché dopo l'ultima stagione il Diavolo non può permettersi di sbagliare la scelta.