Milan, tanti infortuni e problemi difensivi: bisogna ritrovare equilibrio

MILAN, QUANTI PROBLEMI!

Stefano Pioli (allenatore AC Milan), qui durante una seduta di allenamento a Milanello | Milan News (Getty Images)

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli che, in una stagione in cui i Mondiali in inverno rendono decisiva la prima fase, si gioca tantissime carte nel giro di quattro giorni. Entrambe le volte tra le mura amiche di 'San Siro'.

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, arriva la Juventus per la 9^ giornata della Serie A 2022-2023. Martedì sera, alle ore 21:00, sarà la volta del nuovo confronto con il Chelsea, che qualche giorno fa ha sconfitto per 3-0 la squadra rossonera. Quello di 'Stamford Bridge' è stato il secondo k.o. del Diavolo in tre partite, considerando anche le partite contro Napoli e Empoli.

Un momento interlocutorio, quello dei rossoneri, figlio anche della situazione di gruppo piuttosto precaria. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, infatti, mancano anche Mike Maignan, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Il belga Divock Origi è tornato disponibile mercoledì sera a Londra, Theo Hernández lo sarà domani contro la Juve.

Ma se impressiona la lista degli infortunati, ha evidenziato il quotidiano torinese, altrettanto non convince l'atteggiamento del Milan. Apparso sfilacciato contro i 'Blues' in Champions, sopraffatto sul piano tattico e atletico. Il Milan non perdeva con tre gol di scarto dal 19 aprile 2022, giorno in cui l'Inter vinse la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per il resto, nella passata stagione, la difesa è stata la base su cui il Milan ha vinto il 19° Scudetto.

Archiviati i 4 gol presi in casa della Fiorentina e i 3 incassati a 'San Siro' dal Sassuolo, poi la situazione è migliorata. In quest'annata, però, il Diavolo sta collezionando meno punti rispetto a dodici mesi fa (17 a 22) e sta evidenziando di avere delle seconde linee piuttosto in difficoltà. Contro il Chelsea, per esempio, sono sembrati inadeguati Sergiño Dest e Fodé Ballo-Touré; in più, Rade Krunic ha giocato in una posizione non sua, togliendo una valida alternativa a metà campo.

Il Milan è diventato, dunque, più attaccabile al centro. E quando Sandro Tonali e Ismaël Bennacer vanno in difficoltà atletica, le verticalizzazioni fanno male ai rossoneri. L'ultimo 'cruccio' su cui Pioli dovrà lavorare, secondo 'Tuttosport', è l'attacco. Olivier Giroud ha inevitabilmente tirato il fiato, dopo tre gol consecutivi. Ora possono aiutarlo Ante Rebic e lo stesso Origi, con l'auspicio che contro la Juventus il Diavolo possa ripartire. Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>