Milan, crescono i talenti rossoneri: ora tocca a Jimenez in attesa di…

Manca solo lui? Assolutamente no. La Primavera allenata da Ignazio Abate è un contenitore pieno zeppo di talento e i candidati alla prima squadra ci sono eccome. Clinton Nsiala è stato già convocato da Stefano Pioli, così come Lapo Nava. Ma attenzione, poiché nell'Under 19 vi sono altre due gemme in attesa di essere scoperte come Mattia Liberali e Christian Comotto. Insomma, il futuro del Milan promette grandi soddisfazione e se il progetto della squadra B andasse in porto la loro crescita non potrà non subire un'impennata...