Milan, suspense Ibrahimovic: quanti dubbi sul nuovo Diavolo

NEWS MILAN – Ci sono indizi e indizi. Quando Zlatan Ibrahimovic era in procinto di trasferirsi al Milan dava dei segnali tutto sommato abbastanza chiari, soprattutto gli ultimi giorni che anticipavano l’ufficialità del suo ritorno in rossonero. Ebbene, lo svedese, come spesso gli capita, utilizza molto i social per trasmettere dei messaggi importanti oppure per pubblicizzare qualcosa che deve andare a fare, anticipando di fatto il futuro. E’ successo, ad esempio, quando comprò le quote dell’Hammarby, facendo spaventare tantissimo i tifosi rossoneri che credevano in un suo ritorno in Svezia.

Quello pubblicato ieri, tuttavia, è un post su Instagram che può lasciare a diverse interpretazioni e non è certamente chiaro. “Fallo con passione o non farlo affatto”, la didascalia del brevissimo video che vede Ibra in primo piano sorridere alla telecamera durante un riscaldamento a Milanello. Di Zlatan colpisce soprattutto la tempistica del post, dal momento che decide di parlare e di dire la sua proprio in questo momento di massima confusione societaria, con lo scisma tra Boban (e Maldini?) da una parte e Gazidis con la proprietà dall’altra.

Delle varie interpretazioni, Ibra può aver voluto dare un messaggio alla società circa il suo futuro. Un indizio di mercato che in qualche modo anticipa una sua futura scelta di non restare in rossonero vista la probabile partenza di Boban e Maldini, i suoi principali interlocutori da quando è arrivato a gennaio. Oppure potrebbe essere un messaggio che sta ad indicare un possibile addio al calcio giocato al termine della stagione (era tra le sue ipotesi anche ad ottobre), visto che magari ha perso la passione.

L’Ibra visto anche ieri in allenamento, tuttavia, sembra tutto tranne che un calciatore che ha perso la passione. Urla, dà indicazioni, è concentrato, si sbraccia con la solita grinta: insomma, questa opzione convince poco. Resta da capire se in caso di arrivo di Rangnick, il tedesco abbia intenzione di puntare su un attaccante che ad ottobre spegnerà 39 candeline. Il campo parla per lo svedese – 3 gol in 9 partite – ma un atteggiamento da campione che ha cambiato il volto della squadra da quando è arrivato. Intanto, ecco le ultime sul possibile arrivo di Rangnick in rossonero>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android