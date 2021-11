Milan, su Ballo-Touré non giungono buone notizie dal Senegal

Fodé Ballo-Touré, difensore del Milan, non ha giocato contro Togo e Congo con la maglia della sua Nazionale. Avrebbe problemi muscolari

Dopo Davide Calabria, un altro terzino è andato k.o. in casa Milan in questi giorni. Fodé Ballo-Touré, infatti, non ha giocato le partite contro Togo e Congo con la sua Nazionale, il Senegal. Questo perché, come ricordato dal quotidiano torinese 'Tuttosport' in edicola questa mattina, il difensore rossonero si è presentato in ritiro con una stampella.